Genoa, resi noti i nomi dei positivi al Coronavirus: l’elenco completo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Genoa ha reso noti i nomi di calciatori e membri dello staff risultati positivi al Coronavirus: l’elenco completo «Il Genoa Cfc comunica che i propri tesserati risultati positivi al Covid-19 in seguito a controlli strumentali sono: Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schone, Davide Zappacosta. Inoltre, sono risultati positivi i seguenti membri dello staff: Pietro Cistaro, Alessandro Donato, Pietro Gatto, Matteo Perasso. Nel corso della giornata di oggi è emersa anche la positività di Valon Behrami. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ilha resodi calciatori e membri dello staff risultatial: l’elenco«IlCfc comunica che i propri tesserati risultatial Covid-19 in seguito a controlli strumentali sono: Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schone, Davide Zappacosta. Inoltre, sono risultatii seguenti membri dello staff: Pietro Cistaro, Alessandro Donato, Pietro Gatto, Matteo Perasso. Nel corso della giornata di oggi è emersa anche latà di Valon Behrami. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e ...

Ultime Notizie dalla rete : Genoa resi Respira il Napoli, il primo giro di tamponi esclude positivi in casa azzurra

Il Napoli ha infatti reso noto che tutti i tamponi effettuati martedì hanno dato esito negativo. “Sono tutti negativi i tamponi effettuati ieri al gruppo squadra della SSCN. I prossimi tamponi sara ...

Coronavirus. Napoli, tutti negativi i primi tamponi

NAPOLI (ITALPRESS) – Con un tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale, il Napoli ha reso noto che “sono tutti negativi i tamponi effettuati ieri al gruppo squadra. I prossimi tamponi saranno effe ...

