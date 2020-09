È scontro aperto. Parolin: «No alla strumentalizzazione del papa» (Di mercoledì 30 settembre 2020) La scorsa notte il presidente Usa Donald Trump e il suo sfidante Joe Biden se le sono date di santa ragione nel primo confronto televisivo fra i due candidati alla Casa bianca. Ieri mattina è toccato al segretario di Stato Usa Mike Pompeo e al «ministro degli esteri» vaticano, monsignor Paul Gallagher, scontrarsi a colpi di dichiarazioni. IL CONTESTO era diverso: non un duello in diretta tv, ma un simposio sulla libertà religiosa nel mondo, organizzato in un hotel romano … Continua L'articolo È scontro aperto. Parolin: «No alla strumentalizzazione del papa» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 30 settembre 2020) La scorsa notte il presidente Usa Donald Trump e il suo sfidante Joe Biden se le sono date di santa ragione nel primo confronto televisivo fra i due candidatiCasa bianca. Ieri mattina è toccato al segretario di Stato Usa Mike Pompeo e al «ministro degli esteri» vaticano, monsignor Paul Ggher, scontrarsi a colpi di dichiarazioni. IL CONTESTO era diverso: non un duello in diretta tv, ma un simposio sulla libertà religiosa nel mondo, organizzato in un hotel romano … Continua L'articolo È: «Nodel» proviene da il manifesto.

