Da “non ce n’è Coviddi” a “il Covid c’è” | prima sfrutta la popolarità | poi Angela da Mondello ritratta

Da "Non ce n'è Coviddi" a "Il Covid c'è". Cambio di rotta per Angela da Mondello, la signora "conosciuta" per aver inconsapevolmente lanciato il tormentone negazionista sul Covid di cui tanto si è parlato negli ultimi mesi. Dopo aver pubblicato balletti sulla note della canzone "Non ce n'è Coviddi" e aver cavalcato l'onda della popolarità, ora Angela fa un passo indietro. "Mi potete dire che sono incoerente, però oggi l'unico mio messaggio è dire che il Covid c'è. Indossiamo la mascherina e pensiamo alla nostra salute", ha detto la signora palermitana (e se lo dice lei…).

