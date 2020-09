Creditore morto | cosa accade e cosa dice la legge in questi casi

(Di mercoledì 30 settembre 2020) I rapporti di debito-credito sono fondati – come ben sappiamo – sulla presenza di due essenziali figure,e debitore. Qui di seguito vogliamo però capire che succede se ilpassa a miglior vita, ovvero se il suo credito si estingue e perde tutela da un punto di vista giuridico, oppure se invece si trasferisce per “successione del credito” daldeceduto ad un altro soggetto. Facciamo chiarezza e vediamo se davvero il debitore, può dirsi “salvo” nell’ipotesi citata di. Se ti interessa saperne di più sulla separazione con addebito ese la moglie ci ripensa, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google ...

Ultime Notizie dalla rete : Creditore morto

La Legge per Tutti

Morosità del condominio deceduto: i doveri dell'amministratore tra ricorso per la nomina di un curatore dell'eredità all'actio interrogatoria. Cosa succede se il condominio moroso muore lasciando alcu ...Ion Aliman ha vinto le elezioni a sindaco della sua città, Deveselu, con il 64% dei voti. Ma c’è un problema: Aliman è morto di Covid da due settimane. Come è stato possibile? In modo piuttosto semp ...