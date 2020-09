Covid: due positivi dai controlli della terza giornata di screening all’Unisannio (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’ufficio stampa dell’UniSannio comunica la conclusione dell’analisi molecolare per Sars-CoV2 effettuata sui tamponi prelevati nella giornata del 28 settembre presso la sede del Rettorato dell’Università del Sannio. Dei 291 campioni raccolti, 289 hanno dato esito negativo, 2 di essi hanno dato un esito positivo. Il risultato è stato comunicato agli interessati e alla ASL di competenza che ha provveduto ad attivare i protocolli previsti. Solo un soggetto dei due positivi era transitato in una struttura universitaria. L’ateneo ha, quindi, provveduto immediatamente a sanificare l’intero stabile. Dall’inizio della campagna di prevenzione tra la comunità universitaria sugli 855 campioni analizzati si sono registrati in totale 3 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’ufficio stampa dell’UniSannio comunica la conclusione dell’analisi molecolare per Sars-CoV2 effettuata sui tamponi prelevati nelladel 28 settembre presso la sede del Rettorato dell’Università del Sannio. Dei 291 campioni raccolti, 289 hanno dato esito negativo, 2 di essi hanno dato un esito positivo. Il risultato è stato comunicato agli interessati e alla ASL di competenza che ha provveduto ad attivare i protocolli previsti. Solo un soggetto dei dueera transitato in una struttura universitaria. L’ateneo ha, quindi, provveduto immediatamente a sanificare l’intero stabile. Dall’iniziocampagna di prevenzione tra la comunità universitaria sugli 855 campioni analizzati si sono registrati in totale 3 ...

NicolaPorro : Dopo #dpcm e conferenze stampa “venezuelane”, in autunno il #COVID?19 farà esplodere la crisi. Un massacro che alla… - repubblica : M5s, due senatori positivi al Covid - claudioruss : Il presidente del #Napoli Aurelio De Laurentiis si è sottoposto a due tamponi nell’ultima settimana che hanno evide… - Profilo3Marco : RT @FQLive: #ULTIMORA / #M5s, due senatori positivi al #Covid. Tamponi per tutto il gruppo - Siciliano741 : RT @FQLive: #ULTIMORA / #M5s, due senatori positivi al #Covid. Tamponi per tutto il gruppo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid due M5s, due senatori positivi al Covid. Tampone per tutti i membri del gruppo la Repubblica Due senatori M5S positivi al coronavirus

Secondo Repubblica uno dei due senatori contagiati ha partecipato all'assemblea congiunta dei gruppi giovedì 24 settembre. L'altro invece era in videocollegamento. I due senatori sarebbero ...

Covid. Letalità ridotta in Italia rispetto alla prima ondata di contagi, ma attenti al Sud. Il focus di Osservasalute

La pandemia da coronavirus è entrata in una fase nuova ... Non è possibile stabilire con esattezza il riferimento temporale delle due fasi, per convenzione potremmo porre l’attenzione sul periodo che ...

Secondo Repubblica uno dei due senatori contagiati ha partecipato all'assemblea congiunta dei gruppi giovedì 24 settembre. L'altro invece era in videocollegamento. I due senatori sarebbero ...La pandemia da coronavirus è entrata in una fase nuova ... Non è possibile stabilire con esattezza il riferimento temporale delle due fasi, per convenzione potremmo porre l’attenzione sul periodo che ...