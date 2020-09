Concorso Feltrinelli e Univideo | acquista in negozio e vinci

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 30 settembre 2020)vi invitano a partecipare alche vi permette di vincere dei premi subito o di partecipare all'estrazione finale, semplicementendo inoppure online: ecco come fare. Conl'autunno si preannuncia fortunato, almeno per chi parteciperà alche spieghiamo di seguito e che fino al 31 ottobre potrebbe farvi vincere gift card e smart tv! Il lungo periodo di lockdown a causa della pandemia ha provocato danni enormi sotto tutti i punti di vista ma ha anche rafforzato il sentimento di unione e di collaborazione tra le persone. Fare squadra per cercare di recuperare il terreno perso! Questo è il senso alla base della campagna promozionale pensata da ...