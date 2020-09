Caso Morcone, Maglione: “Dimissioni non bastano, dica no al biodigestore” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Pasquale Maglione, deputato del Movimento 5 Stelle: “Le dimissioni di Mario Morcone dalla presidenza della Greenenergy Holding sono un atto dovuto, ma non sufficiente. Essendo lui presidente di una società che ha presentato dei progetti al governo regionale, di cui Morcone ora è parte, era chiaro a tutti che il conflitto di interesse, almeno sul piano formale, dovesse essere risolto e anche grazie alla nostra denuncia ciò è avvenuto. Risolto il problema formale resta quello sostanziale. Infatti, sarebbe opportuno che le richieste della società di cui l’attuale assessore è stato presidente – ricordiamo che ad oggi c’è solo una dichiarazione a mezzo stampa ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Pasquale, deputato del Movimento 5 Stelle: “Le dimissioni di Mariodalla presidenza della Greenenergy Holding sono un atto dovuto, ma non sufficiente. Essendo lui presidente di una società che ha presentato dei progetti al governo regionale, di cuiora è parte, era chiaro a tutti che il conflitto di interesse, almeno sul piano formale, dovesse essere risolto e anche grazie alla nostra denuncia ciò è avvenuto. Risolto il problema formale resta quello sostanziale. Infatti, sarebbe opportuno che le richieste della società di cui l’attuale assessore è stato presidente – ricordiamo che ad oggi c’è solo una dichiarazione a mezzo stampa ...

Scrive il deputato sannita del M5S Pasquale Maglione: Le dimissioni di Mario Morcone dalla presidenza della Greenenergy Holding sono un atto dovuto, ma non sufficiente. Essendo lui presidente di una ...

De Luca nomina Morcone assessore regionale: ferma protesta di Ruggiero, consigliere provinciale del PD. La precisazione della Segreteria del Partito

Dura nota del consigliere provinciale del Partito Democratico del Sannio, Giuseppe Antonio Ruggiero, contro la nomina di Mario Morcone ad assessore regionale, da parte del presidente della Giunta Regi ...

Dura nota del consigliere provinciale del Partito Democratico del Sannio, Giuseppe Antonio Ruggiero, contro la nomina di Mario Morcone ad assessore regionale, da parte del presidente della Giunta Regi ...