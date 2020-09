Autostrade | scade l’ultimatum ad Atlantia | il governo verso la revoca Il gruppo si appella a Conte e paventa “default da 16 | 5 miliardi”

(Di mercoledì 30 settembre 2020) L’ultimatum lanciato una settimana fa dalalla mezzanotte del 30 settembre. Maha ribadito che non intende concedere a Cassa depositi e prestiti la manleva da responsabilità connesse al crollo del Morandi o altri problemi sulla rete. Così l’esecutivo è a un bivio: deve valutare se imboccare la strada delladella concessione adper l’Italia, minacciata fin alle ore successive alla tragedia di Genova ma sempre rinviata. Il presidente del Consiglio, Giuseppe, ha convocato mercoledì sera un nuovo vertice con i ministri delle Infrastrutture e dell’Economia. “Mi riservo una riflessione interna e poi ci sarà una posizione chiara”, ha detto. A metà luglio l’opzione ...

Sulla cessione di Autostrade per l’Italia (Aspi) al miglior offerente non si torna indietro. Atlantia (che di Aspi detiene l’88%) risponde al governo alla vigilia della scadenza dell’ultimatum, ...Scade oggi l'ultimatum del Governo sulla revoca della concessione autostradale. Atlantia, la holding dei Benetton, conferma la disponibilità a cedere Aspi, ma dice no alla manleva, ossia a mantenere s ...