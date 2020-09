Aldo, 52 anni, perde l’equilibrio e muore infilzato nella recinzione di casa (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tragedia domenica pomeriggio a ridosso del centro storico di Lanuvio (Roma), nella zona sottostante al cimitero del paese. Un uomo di 52 anni, Aldo Roccasecca, mentre stava controllando i danni del maltempo sul muro perimetrale di casa, ha perso l’equilibrio cadendo sulla recinzione. Gravemente ferito a una gamba è stato soccorso dal figlio e portato all’ospedale dei Castelli ma non ce l’ha fatta: è morto poco prima della mezzanotte. Scossa la comunità lanuvina che si è stretta intorno al dolore della famiglia dell’uomo, un operaio edile, conosciuto in paese, che lascia la moglie e il figlio 18enne. Il sindaco di Lanuvio Luigi Galieti ha espresso il suo cordoglio e la solidarietà dell’amministrazione comunale per il ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tragedia domenica pomeriggio a ridosso del centro storico di Lanuvio (Roma),zona sottostante al cimitero del paese. Un uomo di 52Roccasecca, mentre stava controllando i ddel maltempo sul muro perimetrale di, ha perso l’equilibrio cadendo sulla. Gravemente ferito a una gamba è stato soccorso dal figlio e portato all’ospedale dei Castelli ma non ce l’ha fatta: è morto poco prima della mezzanotte. Scossa la comunità lanuvina che si è stretta intorno al dolore della famiglia dell’uomo, un operaio edile, conosciuto in paese, che lascia la moglie e il figlio 18enne. Il sindaco di Lanuvio Luigi Galieti ha espresso il suo cordoglio e la solidarietà dell’amministrazione comunale per il ...

_LOVEMELIAM_ : Ho appena visto 'odio l'estate' di Aldo, Giovanni e Giacomo e l'ho adorato. Era da anni che non vedevo più il mitic… - pazienza_aldo : @LeoBar_Sulbiate Gerry anche oggi perso due anni uno su roma - cami_neotti : RT @Swanito75: Compie gli anni oggi Aldo Baglio, chitarrista dei Rage Again the Machine - MarcoMm : Era una novità che Aldo Grasso ormai non capisce più una benemerita minchia? Ma da anni eh. - aldo_rovi : RT @MrGavoni: @PatriziaRametta @Carlo_bis Un papa che non trova il tempo di vedere un cardinale di 88 anni che viaggia mezzo mondo per rife… -

Ultime Notizie dalla rete : Aldo anni Buon compleanno Aldo Baglio: rivediamolo a 22 anni con Giovanni Storti TGCOM Marsala al voto. Oggi è il giorno del confronto tra i candidati

Ultimissimi giorni di campagna elettorale, giro di boa per tutti i candidati sindaco. Domenica 4 e lunedì 5 ottobre si voterà per rinnovare il consiglio comunale e la carica di Primo Cittadino. Cinque ...

È morto il centenario Furlotti: aveva sconfitto il covid

GIOVANNA PAVESI Quest'anno aveva compiuto 100 anni, era stato contagiato dal coronavirus (che lo aveva costretto a un ricovero in ospedale) ed era tornato a casa dalla sua famiglia. Guarito, lucido e ...

Ultimissimi giorni di campagna elettorale, giro di boa per tutti i candidati sindaco. Domenica 4 e lunedì 5 ottobre si voterà per rinnovare il consiglio comunale e la carica di Primo Cittadino. Cinque ...GIOVANNA PAVESI Quest'anno aveva compiuto 100 anni, era stato contagiato dal coronavirus (che lo aveva costretto a un ricovero in ospedale) ed era tornato a casa dalla sua famiglia. Guarito, lucido e ...