Va in bagno e rimane incastrata nel wc per due giorni: si libera grazie a… (Di martedì 29 settembre 2020) Una vicenda davvero bizzarra ha coinvolto una donna di 83 anni che dopo essere andata in bagno rimane incastrata nel wc per due giorni. Vani i tentativi dell’anziana di liberarsi da sola dall’insolita morsa. Il fatto è accaduto a Winnipeg e a riportare la notizia è stato un quotidiano locale. Su come la donna sia rimasta intrappolata nella tazza della sua casa pare tuttavia aleggiare ancora il mistero. La malcapitata protagonista della vicenda si è trovata incastrata nel wc senza nemmeno rendersi conto di come questo sia potuto accadere. Essendo sola in casa, per due lunghi giorni, nessuno si è accorto di quello che stava patento l’anziana. L’allarme è arrivato dopo aver visto dei cumuli di carta igienica fuori ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 29 settembre 2020) Una vicenda davvero bizzarra ha coinvolto una donna di 83 anni che dopo essere andata innel wc per due. Vani i tentativi dell’anziana dirsi da sola dall’insolita morsa. Il fatto è accaduto a Winnipeg e a riportare la notizia è stato un quotidiano locale. Su come la donna sia rimasta intrappolata nella tazza della sua casa pare tuttavia aleggiare ancora il mistero. La malcapitata protagonista della vicenda si è trovatanel wc senza nemmeno rendersi conto di come questo sia potuto accadere. Essendo sola in casa, per due lunghi, nessuno si è accorto di quello che stava patento l’anziana. L’allarme è arrivato dopo aver visto dei cumuli di carta igienica fuori ...

ot7sbitch__ : RT @EASYONGBOK: PETER -merendine quella della buondì motta -almeno 5 -gioca ad among us -rimane tutto il tempo in classe -a fine ricreazion… - DavantiAlCielo : Mezzo litro di latte?!?!? E dopo non rimane in bagno per ore??? #isolitiignoti - EASYONGBOK : PETER -merendine quella della buondì motta -almeno 5 -gioca ad among us -rimane tutto il tempo in classe -a fine ri… - cherryblowssom : Mi si è rotta la prolunga in camera L’unico posto che rimane in cui posso ricaricare il telefono è il bagno -

Ultime Notizie dalla rete : bagno rimane 5 organizer bagno per tenere tutto in ordine elle.com Va in bagno e rimane incastrata nel wc per due giorni: si libera grazie a…

Una vicenda davvero bizzarra ha coinvolto una donna di 83 anni che dopo essere andata in bagno rimane incastrata nel wc per due giorni. Vani i tentativi dell’anziana di liberarsi da sola dall’insolita ...

Incidente bollente al GF Vip: Dayane Mello nella vasca da bagno

Siparietto bollente al GF Vip: la porta del bagno si è spalancata e Dayane Mello è stata sorpresa nella vasca da bagno.

Una vicenda davvero bizzarra ha coinvolto una donna di 83 anni che dopo essere andata in bagno rimane incastrata nel wc per due giorni. Vani i tentativi dell’anziana di liberarsi da sola dall’insolita ...Siparietto bollente al GF Vip: la porta del bagno si è spalancata e Dayane Mello è stata sorpresa nella vasca da bagno.