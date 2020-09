Usura e Covid, dalla Campania e dal Veneto più richieste di aiuto (Di martedì 29 settembre 2020) In Campania e Veneto nel 2020 è pervenuto il maggior numero di richieste di aiuto dalle vittime di Usura. E' quanto emerge dalla relazione annuale 2020 presentata dal Commissario straordinario per il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 29 settembre 2020) Innel 2020 è pervenuto il maggior numero dididalle vittime di. E' quanto emergerelazione annuale 2020 presentata dal Commissario straordinario per il ...

Bar, ristoranti turistici e di alta classe, locali della filiera agroalimentare e della movida: la camorra ha messo da tempo i tentacoli sul settore ...

che quest'anno ha esaminato il fenomeno anche alla luce dell'effetto Covid. Dall'inizio dell'anno il Comitato solidarietà vittime usura ha esaminato 1.584 casi deliberando aiuti per 18 milioni.

che quest'anno ha esaminato il fenomeno anche alla luce dell'effetto Covid. Dall'inizio dell'anno il Comitato solidarietà vittime usura ha esaminato 1.584 casi deliberando aiuti per 18 milioni.