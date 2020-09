Traffico Roma del 29-09-2020 ore 09:30 (Di martedì 29 settembre 2020) Luceverde Roma Buongiorno Ben ritrovati all’ascolto code per incidente sul grande raccordo anulare tra Aurelia e via del Mare in carreggiata esterna dall’altra parte della città rallentamenti e code per Traffico in carreggiata interna tra Roma nord e Tiburtina e tra Roma sud e Appia ma anche tra Prenestina e Tiburtina in carreggiata esterna code sul percorso Urbano dell’a24 tra il Grande Raccordo Anulare e la tangenziale est verso il centro città in tangenziale rallentamenti tra Batteria Nomentana e Tor di Quinto verso lo stadio e tra l’uscita della 24 e viale Castrense verso San Giovanni rallentato il Traffico per incidente su Viale di Tor di Quinto all’altezza di via Riano verso lo stadio stessa situazione su viale Aventino rallentamenti per incidente ... Leggi su romadailynews (Di martedì 29 settembre 2020) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati all’ascolto code per incidente sul grande raccordo anulare tra Aurelia e via del Mare in carreggiata esterna dall’altra parte della città rallentamenti e code perin carreggiata interna tranord e Tiburtina e trasud e Appia ma anche tra Prenestina e Tiburtina in carreggiata esterna code sul percorso Urbano dell’a24 tra il Grande Raccordo Anulare e la tangenziale est verso il centro città in tangenziale rallentamenti tra Batteria Nomentana e Tor di Quinto verso lo stadio e tra l’uscita della 24 e viale Castrense verso San Giovanni rallentato ilper incidente su Viale di Tor di Quinto all’altezza di via Riano verso lo stadio stessa situazione su viale Aventino rallentamenti per incidente ...

Agenzia_Ansa : #Maltempo Bomba d'acqua su #Roma, allagamenti e traffico in tilt VIDEO #ANSA - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 29-09-2020 ore 10:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - PLRomaCapitale : #traffico #Roma - Via Ugo Ojetti - Possibili rallentamenti causa #incidente altezza Via di Casal Boccone - PLRomaCapitale : #traffico #Roma - Via dei Monti Tiburtini - Possibili rallentamenti causa #incidente altezza Via Giuseppe Seguenza… - PLRomaCapitale : #traffico #Roma - Viale Ippocrate - Possibili rallentamenti causa #incidente altezza Via del Castro laurenziano in… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 29-09-2020 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Aeroporti e Covid, la ripresa ancora non si vede

Negli ultimi mesi, approfittando della pausa del lockdown, ho avuto modo di volare tra Londra e l’Italia alcune volte. Malgrado voli pieni, c’erano numerosi indizi che puntavano a una ...

Traffico e metro bloccata a Napoli: qualcuno si prenderà la responsabilità di tutto questo?

Sono le 7 del mattino, l'inferno di Napoli è iniziato e durerà a lungo. La Galleria Vittoria è chiusa chissà per quanto (cade a pezzi): per questo c'è tanto traffico nella zona di Chiaia-Mergellina, m ...

Negli ultimi mesi, approfittando della pausa del lockdown, ho avuto modo di volare tra Londra e l’Italia alcune volte. Malgrado voli pieni, c’erano numerosi indizi che puntavano a una ...Sono le 7 del mattino, l'inferno di Napoli è iniziato e durerà a lungo. La Galleria Vittoria è chiusa chissà per quanto (cade a pezzi): per questo c'è tanto traffico nella zona di Chiaia-Mergellina, m ...