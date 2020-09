Sondaggio Swg | FdI è l’unico partito che cresce | Giorgia Meloni pronta a impallinare il M5S

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 29 settembre 2020) Lega sempre primo, sebbene in flessione; Pd e M5S inchiodati a un secondo e terzo posto che risultano sempre più precari; FdI in costante crescita, ormai appena a uno 0,2% di distanza dal M5S. Il primo fra i sondaggi post voto è quello di Swg per La7, che conferma non solo che Nicola Zingaretti ha poco da andare a parlare in giro di “primo”, ma anche che, se si votasse oggi per le politiche, il centrodestra sarebbe ampiamente sopra l’accozzaglia giallorossa. Dunque, anche sul piano delle intenzioni di voto, viene smontata la narrazione di una sinistra vincente. Mentre si conferma l’analisi su un Parlamento non rappresentativo delle istanze popolari. Lega, Pd e M5S: chi perde e chi resta fermo La Lega, secondo la rilevazione di Swg, ottiene il 23,8% dei consensi. Una performance notevole che continua ...