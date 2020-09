Serie C, 2a giornata Girone C: le designazioni arbitrali per le gare del 4 ottobre, Catanzaro-Trapani… (Di martedì 29 settembre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la prima giornata di andata del Campionato di Serie C 2020/21 (Girone C) in programma domenica 4 ottobre 2020.BARI – TERAMOPaolo Bitonti BolognaPietro Lattanzi MilanoLuca Valletta NapoliCristian Robilotta Sala ConsilinaCatanzaro – TRAPANILuigi Carella BariAndrea Nasti NapoliOrazio Luca Donato MilanoGino Garofalo Torre del GrecoMONOPOLI – CATANIAMarco Monaldi MacerataFrancesco D’Apice Castellammare di StabiaLuca Feraboli BresciaMario Cascone Nocera InferiorePAGANESE – TERNANA Mario Vigile CosenzaMassimo Salvalaglio LegnanoRiccardo Vitali BresciaErmes Fabrizio Cavaliere PaolaPALERMO – POTENZATURRIS – VIRTUS FRANCAVILLARoberto ... Leggi su mediagol (Di martedì 29 settembre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno levalide per la primadi andata del Campionato diC 2020/21 (C) in programma domenica 42020.BARI – TERAMOPaolo Bitonti BolognaPietro Lattanzi MilanoLuca Valletta NapoliCristian Robilotta Sala Consilina– TRAPANILuigi Carella BariAndrea Nasti NapoliOrazio Luca Donato MilanoGino Garofalo Torre del GrecoMONOPOLI – CATANIAMarco Monaldi MacerataFrancesco D’Apice Castellammare di StabiaLuca Feraboli BresciaMario Cascone Nocera InferiorePAGANESE – TERNANA Mario Vigile CosenzaMassimo Salvalaglio LegnanoRiccardo Vitali BresciaErmes Fabrizio Cavaliere PaolaPALERMO – POTENZATURRIS – VIRTUS FRANCAVILLARoberto ...

Sono 2 i giocatori squalificati dopo la 2ª giornata del campionato di Serie A. Adrien Rabiot e Simone Iacoponi salteranno la prossima gara; il centrocampista della Juventus è stato espulso per doppia ...

Calcio, domani il Notaresco in Coppa Italia contro il Pescara

Pescara. Quello che andrà in scena domani nel secondo turno eliminatorio di Coppa Italia sarà un derby abruzzese a dir poco inedito, almeno in gare con i tre punti in palio. All'Adriatico (ore 15.30 c ...

