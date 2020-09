Scioglimento dei ghiacciai: il livello del mare salirà di sei metri e mezzo (Di martedì 29 settembre 2020) Pensiamo a città come Amburgo, Londra, Tokyo e New York con un innalzamento del mare di più di sei metri. Un incubo. Eppure, secondo delle simulazioni rese note dall’Istituto di ricerca sull’impatto climatico di Potsdam, sarebbero queste proprio alcune delle città ad essere duramente colpite da un futuro innalzamento del livello delle acque. È ormai una conferma, è un processo lento, ma ormai inesorabile, accompagnato e causato da un aumento della temperatura di 4 gradi rispetto al livello pre-industriale. Ciò che si perde con Scioglimento dell’Antartide, sarà perduto per sempre. Il parere degli esperti Lo studio del Potsdam Institute for Climate Impact Research, della Potsdam University e della Columbia University di New York mostra gli ... Leggi su newsagent (Di martedì 29 settembre 2020) Pensiamo a città come Amburgo, Londra, Tokyo e New York con un innalzamento deldi più di sei. Un incubo. Eppure, secondo delle simulazioni rese note dall’Istituto di ricerca sull’impatto climatico di Potsdam, sarebbero queste proprio alcune delle città ad essere duramente colpite da un futuro innalzamento deldelle acque. È ormai una conferma, è un processo lento, ma ormai inesorabile, accompagnato e causato da un aumento della temperatura di 4 gradi rispetto alpre-industriale. Ciò che si perde condell’Antartide, sarà perduto per sempre. Il parere degli esperti Lo studio del Potsdam Institute for Climate Impact Research, della Potsdam University e della Columbia University di New York mostra gli ...

crpiemonte : Anche #Luv mette in guardia dai danni ambientali che possono essere causati dal 'potenziale idroelettrico' con il p… - nicolettagiust1 : RT @tvsvizzera: L'acqua minerale da iceberg vince il #SassoDelDiavolo 2020. La distinzione conferita ai trasporti più assurdi va quest'anno… - tvsvizzera : L'acqua minerale da iceberg vince il #SassoDelDiavolo 2020. La distinzione conferita ai trasporti più assurdi va qu… - B_fragasso : Su @SistemaPenale un mio breve commento ad alcune recenti pronunce della Corte EDU in materia di diritto alla vita… - meteogiornaleit : MAGAZINE Il vetro salverà l'Artico dallo scioglimento dei ghiacci. La proposta arriva dagli USA. -