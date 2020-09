Ricciardi: 'Non è la seconda ondata, mai finita la prima, il virus è solo ripartito' (Di martedì 29 settembre 2020) E' iniziata la seconda ondata in Italia? "In realtà non è mai finita la prima. Abbiamo appiattito la curva ma tecnicamente l'azzeramento non è mai avvenuto. E ora, dopo i comportamenti estivi e il ... Leggi su globalist (Di martedì 29 settembre 2020) E' iniziata lain Italia? "In realtà non; maila. Abbiamo appiattito la curva ma tecnicamente l'azzeramento non; mai avvenuto. E ora, dopo i comportamenti estivi e il ...

"Come consiglieri e tecnici, con questa circolazione del virus abbiamo privilegiato la riapertura delle scuole, rimettendo in circolazione 10 milioni di persone all'interno di ambienti chiusi, ma non ...

Covid-19, l’allarme choc dell’OMS sul numero dei morti

Il virus non si ferma. Un milione i morti covid da quando è stato scoperto il virus in Cina, l'Oms avverte: due milioni prima del vaccino ...

