Reddito di cittadinanza | ora i percettori dovranno lavorare per i Comuni e per le imprese

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 29 settembre 2020) Un "tagliando" per ildi, prevedendo che ipossano svolgere lavori socialmente utili per ie "si mettano a disposizione anche delle piccole e medie". Lo scrive in un post su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Di Maio definisce "migliorabile" ildi, e "d'altronde dopo la pandemia è cambiato tutto: siamo entrati in una crisi economica che oggi deve spingerci a guardare oltre, ad avere una visione e ad aggiornare anche alcuni provvedimenti cardine del MoVimento, proprio come il". Questo "non significa cancellarlo, anzi. Si può però fare un tagliando, un adeguamento alle attuali necessità del Paese. E questo spirito, oggi, unisce tutto il ...