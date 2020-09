Reddito di cittadinanza 2021, così non va: cosa potrebbe cambiare (Di martedì 29 settembre 2020) Il Reddito di cittadinanza 2021 potrebbe apportare numerosi cambiamenti, annunciati in parte già nei giorni scorsi dal premier Giuseppe Conte in occasione del Festival dell’Economia di Trento. La misura a sostegno delle fasce più povere, fortemente voluta dal M5S e in atto ormai da un anno abbondante, sarà confermata anche per il prossimo anno ma sarà necessario apportare importanti modifiche. Insomma qualche aspetto cambierà di certo anche se al momento è tutto in fase di elaborazione, con il Governo pronto a incontrare i Ministri competenti per trovare soluzioni valide. Reddito di cittadinanza 2021, cosa potrebbe cambiare Un collegamento più stretto con ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 29 settembre 2020) Ildiapportare numerosi cambiamenti, annunciati in parte già nei giorni scorsi dal premier Giuseppe Conte in occasione del Festival dell’Economia di Trento. La misura a sostegno delle fasce più povere, fortemente voluta dal M5S e in atto ormai da un anno abbondante, sarà confermata anche per il prossimo anno ma sarà necessario apportare importanti modifiche. Insomma qualche aspetto cambierà di certo anche se al momento è tutto in fase di elaborazione, con il Governo pronto a incontrare i Ministri competenti per trovare soluzioni valide.diUn collegamento più stretto con ...

