Pescatori sequestrati in Libia | Conte e Di Maio ricevono i familiari a Palazzo Chigi

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ricevuto a Palazzo Chigi i familiari dei 18 Pescatori di Mazara del Vallo bloccati in Libia dallo scorso primo settembre. All'incontro ha preso parte anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. L'incontro è avvenuto dopo che i familiari dei Pescatori avevano passato l'intera notte incatenati nella piazza di Montecitorio, a Roma. I parenti dei 18 marittimi dopo l'incontro hanno spiegato a TPI che la speranza di rivedere presto i propri cari è ancora tanta, ma che la stanchezza per continue rassicurazioni sulla vicenda comincia a farsi sentire. "Ho avuto sensazioni positive da questo incontro. Da un lato mi fido, dall'altro sono passati ...

