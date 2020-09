Parma ancora a zero punti, il patron Krause promette: “Abbiamo un piano. In arrivo rinforzi” (Di martedì 29 settembre 2020) Due partite e ancora zero punti in classifica. Il nuovo Parma guidato da Fabio Liverani non spicca il volo. Neppure l'arrivo del neo presidente Krause sembra aver smosso le acque in senso positivo anche se le premesse affinché la situazione migliori sembrano esserci.Ad annunciare cambiamenti è lo stesso nuovo patron che via social ha voluto mandare un segnale a tutto l'ambiente dopo il pesante k.o. subito dal Bologna nel Monday Night di Serie A.Parma: Krause annuncia l'arrivo di altri calciatoriIl suo primi acquisto da presidente era stato annunciato con una foto a cena mentre firmava la documentazione necessaria, Krause adesso ha voluto ribadire la fiducia nel tecnico e nella dirigenza ... Leggi su itasportpress (Di martedì 29 settembre 2020) Due partite ein classifica. Il nuovoguidato da Fabio Liverani non spicca il volo. Neppure l'del neo presidentesembra aver smosso le acque in senso positivo anche se le premesse affinché la situazione migliori sembrano esserci.Ad annunciare cambiamenti è lo stesso nuovoche via social ha voluto mandare un segnale a tutto l'ambiente dopo il pesante k.o. subito dal Bologna nel Monday Night di Serie A.annuncia l'di altri calciatoriIl suo primi acquisto da presidente era stato annunciato con una foto a cena mentre firmava la documentazione necessaria,adesso ha voluto ribadire la fiducia nel tecnico e nella dirigenza ...

