Nuova ordinanza di De Luca per i matrimoni (e non solo) con 20 partecipanti in Campania (Di martedì 29 settembre 2020) Arriva la pubblicazione ufficiale dell'ordinanza di De Luca per i matrimoni con un massimo di 20 partecipanti che riguarda pure tutti gli eventi di varia natura in cui c'è assembramento di partecipanti. Le nuove misure, dopo le anticipazioni di alcune testate in mattinata, sono state comunicate anche attraverso l'account ufficiale Facebook del presidente della regione Campania. Era nell'aria e a dire la verità il governatore Vincenzo De Luca lo aveva già annunciato la scorsa settimana. La curva dei contagi per Covid-19 continua a crescere da giorni in Campania e stanno per essere messe in atto quelle misure che si ritengono essere funzionali alla limitazione degli assembramenti potenzialmente ...

