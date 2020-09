“Niente da fare…” Alfonso Signorini ci sperava ma ancora niente | l’ha saputo poco fa

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 29 settembre 2020) Fa ben sperare il gran plot twist per la quinta edizione del Grande Fratello Vip, cambio di rotta che ha designato nella serata di ieri gli ascolti in crescita. La quinta puntata andata in onda lunedì 28 settembre su Canale 5 ha tenuto 3.130.000 telespettatori incollati allo schermo con il 19.76% di share. Il reality show condotto daaccumula qualche punto in più anche se ciò non risulta sufficiente a vincere la kermesse degli ascolti tv. A vincere tutto ieri sera è stato Claudio Amendola con la fiction Nero a metà 2. Infatti il primo episodio ha fatto un bottino di 4.862.000 spettatori e il 19.21%, mentre il secondo 4.524.000 con il 21.75%. Una discesa senza freni per Boss in incognito. Per l’appunto Boss in incognito, in onda su Rai 2 e condotto da Max Giusti, ha registrato solo 1.484.000 e il ...