Liga | il Valencia stende la Real Sociedad di David Silva | tris del Getafe

ROMA - Con un gol di Maximiliano Gomez al 75°, il Valencia si è imposto per 1-0 a San Sebastian, in casa della Real Sociedad. Al 95° il Var annulla la rete dell'1-1 di Le Normand e la squadra ...

TORINO - Il Valencia si impone per 1-0 in casa della Real Sociedad, in una gara valida per la quarta giornata della Liga. Il gol porta la firma di Maxi Gomez al 75'. Al 95° il Var annulla la rete dell ...

I pronostici di martedì 29 settembre: si gioca in Liga e Champions League

Ecco i nostri pronostici sulle partite di martedì 29 settembre. Si gioca in Champions League ma anche nella Liga spagnola.

