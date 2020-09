La curva fa tremare la Francia A Marsiglia si sceglie chi curare

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 29 settembre 2020) Redazione La Merkel preoccupata: così raggiungiamo Parigi «Bisogna affrontare con determinazione la crisi del Covid-19 altrimenti a Natale avremo i numeri della». Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel, citata dalla Dpa, nel corso di una riunione del direttivo della Cdu. Se i contagi da coronavirus in Germania dovessero continuare ad aumentare, il rischio è di 19.200 casi al giorno. È quanto avrebbe affermato la cancelliera tedesca, durante un incontro con la dirigenza dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). Come riferisce il quotidiano «Bild», secondo Merkel è necessario stabilire le priorità nel contrasto alla pandemia, ossia «mantenere l'economia in funzione, scuole e asili aperti». La cancelliera tedesca avrebbe poi espresso forti dubbi sul fatto che il governo del ...