Ilaria Capua sbotta sul Covid-19 e la seconda ondata in Italia (Di martedì 29 settembre 2020) Ilaria Capua analizza la situazione del Covid-19 in Italia. Elogio per la gestione della pandemia ma anche un monito sui comportamenti da seguire Ilaria Capua ha parlato di Covid-19 a DiMartedì, trasmissione in onda su La7 condotta da Floris. La virologa, ma soprattutto direttrice dell’UF One Health Center, ha voluto fare il punto della situazione … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 29 settembre 2020)analizza la situazione del-19 in. Elogio per la gestione della pandemia ma anche un monito sui comportamenti da seguireha parlato di-19 a DiMartedì, trasmissione in onda su La7 condotta da Floris. La virologa, ma soprattutto direttrice dell’UF One Health Center, ha voluto fare il punto della situazione … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

La7tv : #dimartedi Coronavirus, Ilaria #Capua: 'Stringiamo la mascherina e arriviamo fino alla fine dell'inverno, e poi pos… - StefanoFeltri : Chi nega le violenze in carcere è colpevole quanto chi le fa @cucchi_ilaria cerca di rompere il muro di omertà su… - ShooterHatesYou : Sempre notato come agli uomini ci si rivolga per cognome e alle donne per nome (signor Masala, signora Maria). È p… - IlCommPorro : RT @La7tv: #dimartedi Coronavirus, Ilaria #Capua: 'Stringiamo la mascherina e arriviamo fino alla fine dell'inverno, e poi possiamo cominci… - serenel14278447 : RT @La7tv: #dimartedi Coronavirus, Ilaria #Capua: 'Stringiamo la mascherina e arriviamo fino alla fine dell'inverno, e poi possiamo cominci… -