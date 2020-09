Furbetti Inps e referendum, è giunta l'ora di fare sul serio: tagliate gli stipendi ai parlamentari (Di martedì 29 settembre 2020) Molto clamore per alcune centinaia di euro elemosinati grazie al Covid da parlamentari morti di fame, poi il nulla. Ostentata caccia ai reprobi con politici che esigono nomi e altri che li negano, tipica manfrina all'italiana. Ci ricorda però che sono occorsi decenni per decidere sul tabù politico del taglio dei parlamentari, visto peraltro che quelli che contano sono in pochi (altro che limitazioni della rappresentanza democratica), tutti gli altri sbavano per un'intervista con qualche frasetta partitica mandata giù a memoria e poi di nuovo a far flanella. "Hic sunt peones"; fanno tanto comodo, un po' come i tossicomani e i delinquenti. Il taglio approvato, anche se andrà alle calende greche, non svia però l'attenzione da un altro deprecabile costume italiota: le stratosferiche retribuzioni dei politici eletti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Molto clamore per alcune centinaia di euro elemosinati grazie al Covid damorti di fame, poi il nulla. Ostentata caccia ai reprobi con politici che esigono nomi e altri che li negano, tipica manfrina all'italiana. Ci ricorda però che sono occorsi decenni per decidere sul tabù politico del taglio dei, visto peraltro che quelli che contano sono in pochi (altro che limitazioni della rappresentanza democratica), tutti gli altri sbavano per un'intervista con qualche frasetta partitica mandata giù a memoria e poi di nuovo a far flanella. "Hic sunt peones"; fanno tanto comodo, un po' come i tossicomani e i delinquenti. Il taglio approvato, anche se andrà alle calende greche, non svia però l'attenzione da un altro deprecabile costume italiota: le stratosferiche retribuzioni dei politici eletti ...

Oltre 3000 euro di danni, secondo la Gdf di Agrigento, sarebbero stati causati da una truffa che ha regalato a dei mafiosi il reddito di cittadinanza.

Il presidente dell'Inps Tridico si aumenta lo stipendio e scatena la bufera. L'opposizione chiede le dimissioni.

Dopo il caos sui pagamenti dei contributi alle partite iva nel periodo del lockdown e la gestione dei cosiddetti «furbetti del bonus», l’Inps tornano al centro delle polemiche mediatiche. Il president ...

