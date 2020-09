Duplice omicidio di Lecce: si ipotizza una vendetta di Antonio De Marco a causa della felicità della coppia di vittime Il 21enne di Casarano ha confessato l'assassinio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta ma il movente non è dettagliato. Investigatori: ipotesi, personalità disturbata dietro normalità apparente (Di martedì 29 settembre 2020) Daniele De Santis ed Eleonora Manta, una coppia felice. Antonio De Marco, solo. Potrebbe essere l’origine della vendetta nei confronti della coppia Leccese, con il Duplice omicidio di otto notti fa. Il coinquilino dei mesi scorsi, 21enne di Casarano, ha confessato di avere ucciso il 33enne e la trentenne conviventi ma un movente chiaro, per ora, non c’è, per le quasi sessanta coltellate inferte alle due vittime. Lo studente universitario in Scienze infermieristiche, stando alle indagini, aveva ... Leggi su noinotizie (Di martedì 29 settembre 2020)Deed, unafelice.De, solo. Potrebbe essere l’originenei confrontise, con ildi otto notti fa. Il coinquilino dei mesi scorsi,di, hadi avere ucciso il 33enne e la trentenne conviventi ma unchiaro, per ora, non c’;, per le quasi sessanta coltellate inferte alle due. Lo studente universitario in Scienze infermieristiche, stando alle indagini, aveva ...

