Chiesti 5 anni per Genovese. E lui: "La mia vita distrutta" (Di martedì 29 settembre 2020) Tiziana Paolocci In aula il figlio del regista: "Sono passato con il verde, non le ho viste". Ma la madre di Camilla: "Recitava" «Nessuno come una mamma conosce sua figlia. Gaia dopo l'incidente in moto che nel 2011 aveva costretto il papà sulla sedia a rotelle, era diventata paurosa, attraversava la strada per mano e non avrebbe mai commesso un'imprudenza». È un misto di tenerezza e determinazione, lacrime e sorrisi amari Gabriella Saracino, la mamma di Gaia Von Freyman, morta insieme a Camilla Romagnoli a Corso Francia, dopo essere state sbalzate via come foglie al vento dall'auto guidata da Pietro Genovese, figlio del regista Paolo. Gabriella che impressione le ha fatto sentire le dichiarazioni spontanee fatte in aula dall'imputato? «Spero stia veramente facendo i conti con la sua coscienza. Le sue parole non mi sono ...

NarcisoBramini : #gaia e #camilla 2 giovani donne uccise da #pietrogenovese , 90km /h , spediva messaggi multipli, era ubriaco , tr… - Mione13 : Apprezzo @Skytg24 ke da notizia, MA derubricare Gaia&Camilla a “ragazze” é esemplificativo della spersonalizzazione… - andy_reds : Aemilia, nell’appello-bis chiesti 4 anni per Giuseppe Pagliani - Ema_bon_m : GIUSTIZIA ..questo chiedono le madri che hanno perso le figlie per colpa di #PietroGenovese già recidivo ad alcoo… - ReggioPress : Appello bis Aemilia, chiesti quattro anni per Pagliani -