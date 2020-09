Anticipazioni Una vita – 30 settembre – Addio a Rosina? (Di martedì 29 settembre 2020) Una vita ritorna nel pomeriggio del 30 settembre 2020 con una nuova puntata. La soap iberica sembra metterci di fronte all’ennesimo cambiamento importante: un personaggio storico e che conosciamo da diversi anni, potrebbe addirittura dare il suo Addio. Le Anticipazioni di Una vita girano attorno a Rosina. La donna è ormai distrutta per quanto accaduto nella sua famiglia e sembra decisa a rinascere. Solo che nei suoi piani non rientra Acacias e nemmeno il marito Liberto. Anzi sarà proprio a quest’ultimo che comunicherà un’importante decisione sul proprio futuro. Dove siamo rimasti Nella precedente puntata, abbiamo visto Emilio diventare sempre più misterioso agli occhi di Cinta. L’arrivo di Ledesma ha complicato tutto per la famiglia ... Leggi su giornal (Di martedì 29 settembre 2020) Unaritorna nel pomeriggio del 302020 con una nuova puntata. La soap iberica sembra metterci di fronte all’ennesimo cambiamento importante: un personaggio storico e che conosciamo da diversi anni, potrebbe addirittura dare il suo. Ledi Unagirano attorno a. La donna è ormai distrutta per quanto accaduto nella sua famiglia e sembra decisa a rinascere. Solo che nei suoi piani non rientra Acacias e nemmeno il marito Liberto. Anzi sarà proprio a quest’ultimo che comunicherà un’importante decisione sul proprio futuro. Dove siamo rimasti Nella precedente puntata, abbiamo visto Emilio diventare sempre più misterioso agli occhi di Cinta. L’arrivo di Ledesma ha complicato tutto per la famiglia ...

