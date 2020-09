Zingaretti: mettiamo in discussione sistema delle correnti (Di lunedì 28 settembre 2020) Cambiare il Pd, anche mettendo in discussione il sistema delle correnti. E' il progetto che il segretario Nicola Zingaretti illustra in una lettera a Tpi, in risposta a Mattia Santori, uno dei fondatori delle Sardine. "Occorre - spiega - una organizzazione nuova al nostro interno. Che privilegi il merito, l'esperienza, la creatività, la disponibilità anche a quei lavori umili e concreti ai quali ogni dirigente, a qualsiasi livello, non dovrebbe mai sottrarsi. Significa mettere in discussione un sistema di correnti a canne d'organo dove si intende racchiudere tutto, lasciando fuori coloro che non si vogliono arruolare. Significa trasformare le correnti in aree creative di pensiero, di cultura, di egemonia ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 28 settembre 2020) Cambiare il Pd, anche mettendo inil. E' il progetto che il segretario Nicolaillustra in una lettera a Tpi, in risposta a Mattia Santori, uno dei fondatoriSardine. "Occorre - spiega - una organizzazione nuova al nostro interno. Che privilegi il merito, l'esperienza, la creatività, la disponibilità anche a quei lavori umili e concreti ai quali ogni dirigente, a qualsiasi livello, non dovrebbe mai sottrarsi. Significa mettere inundia canne d'organo dove si intende racchiudere tutto, lasciando fuori coloro che non si vogliono arruolare. Significa trasformare lein aree creative di pensiero, di cultura, di egemonia ...

Dopo la vittoria alle Regionali, la spinta a superare il 'tallone d'Achille' di ogni segretario dem. Con un preciso segnale alle 'Sardine' ...

Roma, 28 set. (askanews) - Cambiare il Pd, anche mettendo in discussione il sistema delle correnti. E' il progetto che il segretario Nicola Zingaretti illustra in una lettera a Tpi, in risposta a Matt ...

Dopo la vittoria alle Regionali, la spinta a superare il 'tallone d'Achille' di ogni segretario dem. Con un preciso segnale alle 'Sardine' ...