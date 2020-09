“Voglio essere spaventoso”: 32enne si fa asportare naso e orecchie per somigliare a un alieno (Di lunedì 28 settembre 2020) Francia, 32enne si fa tagliare naso e orecchie e si trasforma in un “alieno” Anthony Loffredo, 32 anni, francese di origini italiane, ha stravolto la sua vita e la sua immagine per somigliare a un alieno. Sì, avete capito bene. Il giovane non era soddisfatto del suo aspetto, così ha deciso di rivoluzionare il suo corpo con tatuaggi, piercing e operazioni chirurgiche estreme. Come l’ultima: l’asportazione del naso, intervento a cui si è sottoposto a Barcellona, in Spagna. In passato si è fatto anche asportare entrambe le orecchie. Su Instagram, Loffredo usa il nickname di “the black alien project”, sul profilo posta foto che mostrano tutte le sue evoluzioni e si dice ogni ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 settembre 2020) Francia,si fa tagliaree si trasforma in un “” Anthony Loffredo, 32 anni, francese di origini italiane, ha stravolto la sua vita e la sua immagine pera un. Sì, avete capito bene. Il giovane non era soddisfatto del suo aspetto, così ha deciso di rivoluzionare il suo corpo con tatuaggi, piercing e operazioni chirurgiche estreme. Come l’ultima: l’asportazione del, intervento a cui si è sottoposto a Barcellona, in Spagna. In passato si è fatto ancheentrambe le. Su Instagram, Loffredo usa il nickname di “the black alien project”, sul profilo posta foto che mostrano tutte le sue evoluzioni e si dice ogni ...

