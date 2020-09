Titanfall 3 sembra sempre più vicino nonostante il focus di Respawn su Apex Legends

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 28 settembre 2020)3, il tanto atteso terzo capitolo dell'esplosivo franchise FPS diEntertainment, potrebbe diventare realtà e, secondo quanto riferito, sarebbe già in una fase di sviluppo iniziale, secondo le fonti di un noto leaker diha a lungo negato l'esistenza di3, ma un sequel non è mai stato ufficialmente escluso e potrebbe alla fine arrivare prima di quanto pensiamo.Alcuni insider suggeriscono che un possibile3 sia decisamente "reale", con il titolo già in sviluppo presso. Più nello specifico, i nuovi rumor sul gioco provengono dal creatore di contenuti diTheNeon Beast, che si è dimostrato abbastanza ...