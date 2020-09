Scuola, concorso straordinario: c’è la data. I docenti più ricercati (Di lunedì 28 settembre 2020) Inizierà il 22 ottobre il concorso straordinario per 32mila docenti delle medie e delle superiori con almeno tre anni di servizio. Le prove andranno avanti almeno fino a metà novembre. Subito dopo toccherà ai docenti ordinari per infanzia/primaria e per le secondarie di primo e secondo grado, per altre 46mila cattedre complessive. L’obiettivo è ultimare la fase preselettiva … L'articolo Scuola, concorso straordinario: c’è la data. I docenti più ricercati Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 28 settembre 2020) Inizierà il 22 ottobre ilper 32miladelle medie e delle superiori con almeno tre anni di servizio. Le prove andranno avanti almeno fino a metà novembre. Subito dopo toccherà aiordinari per infanzia/primaria e per le secondarie di primo e secondo grado, per altre 46mila cattedre complessive. L’obiettivo è ultimare la fase preselettiva … L'articolo: c’è la. IpiùTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

NicolaPorro : La storia folle del #concorso dei #dirigentiscolastici annullato per irregolarità. Il racconto di @MaxDelPapa… - Piersoft : Scuola, concorso straordinario per il Covid, fissata la data - gioporce : RT @MPenikas: LN C’è la data del concorso straordinario per i precari della scuola. Il 22 ottobre ci sarà la prova scritta. Le cattedre dis… - momentosera : #Concorsostraordinario della scuola il 22 ottobre. Il concorso è per 32mila posti messi a bando e per il quale ci s… - worldnews911 : Concorso straordinario della scuola, c’è la data: dal 22 ottobre -