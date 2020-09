Recovery | Zingaretti vede ministri Pd e enti locali

(Di lunedì 28 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 28 SET - Un vertice per fare il punto sul Next Generation Ue e sulle prossime iniziative di partito e di governo. E' l'oggetto della riunione che, a quanto si apprende da fonti del ...

Agenzia ANSA

ROMA, 28 SET - Un vertice per fare il punto sul Next Generation Ue e sulle prossime iniziative di partito e di governo. E' l'oggetto della riunione che, a quanto si apprende da fonti del Nazareno, si ...