Pomezia e Ardea salutano don Giorgio (Di lunedì 28 settembre 2020) Domenica 27 settembre presso la chiesa di Sant’Isidoro Agricoltore (zona Santa Procula) il sacerdote don Giorgio ha celebrato l’ultima messa nel territorio pometino per salutare i suoi parrocchiani. Don Giorgio oltre ad aver ricoperto il ruolo di parroco in due chiese del territorio, è stato vicario del territorio di Pomezia-Ardea. Alla celebrazione hanno partecipato moltissimi fedeli e anche il Sindaco di Pomezia, alcuni rappresentanti del Consiglio Comunale e le forze dell’ordine. Il sacerdote tanto conosciuto sul territorio, prenderà un nuovo incarico presso la parrocchia Beata Maria Vergine del Rosario in Ciampino. Anche don Ever, viceparroco di Regina Mundi in Torvaianica e Sant’Isidoro Agricoltore in Pomezia, presterà un nuovo servizio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 settembre 2020) Domenica 27 settembre presso la chiesa di Sant’Isidoro Agricoltore (zona Santa Procula) il sacerdote donha celebrato l’ultima messa nel territorio pometino per salutare i suoi parrocchiani. Donoltre ad aver ricoperto il ruolo di parroco in due chiese del territorio, è stato vicario del territorio di. Alla celebrazione hanno partecipato moltissimi fedeli e anche il Sindaco di, alcuni rappresentanti del Consiglio Comunale e le forze dell’ordine. Il sacerdote tanto conosciuto sul territorio, prenderà un nuovo incarico presso la parrocchia Beata Maria Vergine del Rosario in Ciampino. Anche don Ever, viceparroco di Regina Mundi in Torvaianica e Sant’Isidoro Agricoltore in, presterà un nuovo servizio ...

CorriereCitta : Pomezia e Ardea salutano don Giorgio - canaledieci : Maltempo litorale sud: strade allagate e macchine in panne. Molti residenti sono rimasti bloccati in casa - canaledieci : Ladri in una scuola di Pomezia, rubati i pc per gli studenti. Gli autori del furto hanno anche vandalizzato l'istit… - canaledieci : Ieri sera si è spento all’ospedale San Camillo di Roma il 38enne che domenica scorsa è stato raggiunto da un colpo… - CorriereCitta : Pomezia, Cristian Oi ‘torna a casa’: il suo Cosenza in trasferta ad Ardea per il match contro la Lazio Primavera -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia Ardea Pomezia e Ardea salutano don Giorgio Il Corriere della Città Asl Roma 6, focolaio in una casa di riposo: 39 nuovi casi

Sono 56 i nuovi casi che sono stati registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl Roma 6 (Castelli Romani e litorale che comprende i Comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno). Si tratta di 9 casi di conta ...

Ardea, “stop agli incendi”: presidio dei cittadini in Piazza del Popolo domani sabato 26 settembre

L’Associazione Culturale “Oltre il Ponte” di Ardea ha organizzato un presidio dei cittadini di Ardea contro gli incendi che si ripetono nel territorio tra Ardea, Pomezia e Aprilia. L’iniziativa si svo ...

Sono 56 i nuovi casi che sono stati registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl Roma 6 (Castelli Romani e litorale che comprende i Comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno). Si tratta di 9 casi di conta ...L’Associazione Culturale “Oltre il Ponte” di Ardea ha organizzato un presidio dei cittadini di Ardea contro gli incendi che si ripetono nel territorio tra Ardea, Pomezia e Aprilia. L’iniziativa si svo ...