Piccinini: "Morata insufficiente. Urge Dybala, Ramsey fuori. Caso Suarez? Esame farsa" (Di lunedì 28 settembre 2020) Le dichiarazioni di Sandro Piccinini, noto giornalista, sulla Juventus di Andrea Pirlo e anche sul Caso Suarez. Leggi su 90min (Di lunedì 28 settembre 2020) Le dichiarazioni di Sandro, noto giornalista, sulla Juventus di Andrea Pirlo e anche sul

CalcioNews24 : Piccinini: «Morata insufficiente, serve urgentemente il rientro di Dybala» - TUTTOJUVE_COM : Piccinini: 'Morata in difficoltà, non sufficiente. A parte Ronaldo non si è vista qualità. C'è bisogno di Dybala' - zazoomblog : Piccinini: «Morata insufficiente serve urgentemente il rientro di Dybala» - #Piccinini: #«Morata #insufficiente - moggi0almutairi : RT @junews24com: Piccinini: «Morata non sufficiente, urge il rientro di Dybala» - - junews24com : Piccinini: «Morata non sufficiente, urge il rientro di Dybala» - -

Ultime Notizie dalla rete : Piccinini Morata Piccinini: «Morata insufficiente, serve urgentemente il rientro di Dybala» Calcio News 24 Piccinini: "Morata insufficiente. Urge Dybala, Ramsey fuori. Caso Suarez? Esame farsa"

Le dichiarazioni di Sandro Piccinini, noto giornalista, sulla Juventus di Andrea Pirlo e anche sul Caso Suarez.

Piccinini: “Ho visto in difficoltà Morata, urge il rientro di Dybala”

TORINO – Il noto giornalista e commentatore sportivo, Sandro Piccinini, ha parlato durante “Il Club”, trasmissione di Sky Sport, sulla partita della Juventus: “Io ho visto in difficoltà Morata, voto ...

Le dichiarazioni di Sandro Piccinini, noto giornalista, sulla Juventus di Andrea Pirlo e anche sul Caso Suarez.TORINO – Il noto giornalista e commentatore sportivo, Sandro Piccinini, ha parlato durante “Il Club”, trasmissione di Sky Sport, sulla partita della Juventus: “Io ho visto in difficoltà Morata, voto ...