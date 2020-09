Padrenostro, per la prima volta gli anni di piombo sono raccontati dalla parte delle vittime (Di lunedì 28 settembre 2020) Padrenostro (al cinema) Regia di Claudio Noce. Con Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi e Mattia Garaci. Produzione Italia 2020. Durata. 1 ora e 45 LA TRAMA Un bambino di dieci anni , durante gli anni di piombo, assiste a un attentato al padre, dirigente dell'anti terrorismo. Il padre scampa. Muoiono un agente della scorta e uno dei terroristi ucciso da uno dei suoi. A scuola la maestra dipinge al bambino il padre come un eroe. Storia vera accaduta nel 1976 al fratello del regista. Bel successo all'ultimo festival di Venezia. PERCHE' VEDERLO Perché per la prima volta forse gli anni plumbei sono raccontati dalla parte delle famiglie ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020)(al cinema) Regia di Claudio Noce. Con Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi e Mattia Garaci. Produzione Italia 2020. Durata. 1 ora e 45 LA TRAMA Un bambino di dieci, durante glidi, assiste a un attentato al padre, dirigente dell'anti terrorismo. Il padre scampa. Muoiono un agente della scorta e uno dei terroristi ucciso da uno dei suoi. A scuola la maestra dipinge al bambino il padre come un eroe. Storia vera accaduta nel 1976 al fratello del regista. Bel successo all'ultimo festival di Venezia. PERCHE' VEDERLO Perché per laforse gliplumbeifamiglie ...

