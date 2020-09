Omicidio dopo una lite: muore dopo 7 giorni donna nel bresciano (Di lunedì 28 settembre 2020) Un Omicidio dopo una lite che coinvolge marito e moglie. Motivi ancora non del tutto chiari che hanno spinto l’uomo a togliere la vita alla propria moglie. Ennesimo caso di femminicidio che ci lascia col fiato sospeso. Durante la pandemia più volte si è parlato di quanto questa tipologia di violenza potesse accentuarsi a causa … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 28 settembre 2020) Ununache coinvolge marito e moglie. Motivi ancora non del tutto chiari che hanno spinto l’uomo a togliere la vita alla propria moglie. Ennesimo caso di femminicidio che ci lascia col fiato sospeso. Durante la pandemia più volte si è parlato di quanto questa tipologia di violenza potesse accentuarsi a causa … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.che.it

SkyTG24 : Brescia, donna morta per ustioni dopo che il marito le aveva dato fuoco - CharmenDuck : Però oh, nct 127 e subito dopo D&E è omicidio preterintenzionale. - GPeppe34N : RT @giobandnere: Marocchino dà fuoco alla moglie, lei muore dopo 7 giorni: omicidio dopo una lite - donDeodato : RT @MonsDiBruno: Gesù chiede ad ogni suo discepolo di porre somma attenzione per non cadere in questa trappola di morte. Sappiamo che David… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Brescia, marocchino dà fuoco alla moglie, lei muore dopo 7 giorni: omicidio dopo una lite -