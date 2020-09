Nardella: “Maxi multe a Firenze? Non abbassiamo la guardia sul Coronavirus” (Di lunedì 28 settembre 2020) FIRENZE – “Non dobbiamo abbassare la guardia, questi mesi saranno decisivi. Con il freddo si rischia confusione tra influenza e covid”, per questo “le regole vanno rispettate in tutti i modi”. Lo spiega il sindaco di Firenze Dario Nardella, che, ad Agora’, su Rai 3, si sofferma sull’assembramento di venerdi’ notte davanti ad un locale di via de’ Pepi e le maxi multe da 400 euro l’una con cui sono stati sanzionati quattro giovani per aver violato le misure anti contagio. Leggi su dire (Di lunedì 28 settembre 2020) FIRENZE – “Non dobbiamo abbassare la guardia, questi mesi saranno decisivi. Con il freddo si rischia confusione tra influenza e covid”, per questo “le regole vanno rispettate in tutti i modi”. Lo spiega il sindaco di Firenze Dario Nardella, che, ad Agora’, su Rai 3, si sofferma sull’assembramento di venerdi’ notte davanti ad un locale di via de’ Pepi e le maxi multe da 400 euro l’una con cui sono stati sanzionati quattro giovani per aver violato le misure anti contagio.

