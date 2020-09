Liverpool imbattibile: piega l’Arsenal 3-1 e resta a punteggio pieno (Di lunedì 28 settembre 2020) Tre gol per centrare la terza vittoria consecutiva. Il Liverpool sembra aver intrapreso lo stesso cammino della scorsa stagione, quando, grazie anche a un avvio strepitoso, i Reds dominarono in lungo e in largo la Premier League, conquistando il titolo con sette turni d'anticipo. La strada pare segnata, almeno giudicando dalla prova di carattere offerta contro l'ostico Arsenal, battuto in rimonta 3-1.caption id="attachment 1028877" align="alignnone" width="1024" Liverpool (Getty Images)/captionLA GARALa partenza del Liverpool lascia intendere che sarà una giornata complicata per Leno. Il portiere tedesco dell'Arsenal si supera sulla girata in area di Mané, mentre risulta decisiva la traversa sulla conclusione di Alexander Arnold. Però al primo affondo dei Gunners, i campioni d'Inghilterra vanno sotto: al 25' ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 settembre 2020) Tre gol per centrare la terza vittoria consecutiva. Ilsembra aver intrapreso lo stesso cammino della scorsa stagione, quando, grazie anche a un avvio strepitoso, i Reds dominarono in lungo e in largo la Premier League, conquistando il titolo con sette turni d'anticipo. La strada pare segnata, almeno giudicando dalla prova di carattere offerta contro l'ostico Arsenal, battuto in rimonta 3-1.caption id="attachment 1028877" align="alignnone" width="1024"(Getty Images)/captionLA GARALa partenza dellascia intendere che sarà una giornata complicata per Leno. Il portiere tedesco dell'Arsenal si supera sulla girata in area di Mané, mentre risulta decisiva la traversa sulla conclusione di Alexander Arnold. Però al primo affondo dei Gunners, i campioni d'Inghilterra vanno sotto: al 25' ...

LIVERPOOL: l'arrivo di Thiago Alcantara aggiunge tantissima qualità al centrocampo della squadra di Liverpool e cambia in parte anche la filosofica del gioco dei Reds. Spieghiamo come inserirà tattica...

Nell'ultimo turno la Premier League ha finalmente scoperto Thiago Alcantara, arrivato al Liverpool dal Bayern Monaco e già capace di incantare nella sua prima uscita contro il Chelsea. Lo spagnolo è s...

