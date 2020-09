La piastra da uomo per curare la barba in due minuti (Di lunedì 28 settembre 2020) Negli ultimi anni c’è stata una costante crescita di uomini con la barba, che di riflesso stanno portando l’industria dedita alla cura del corpo a creare prodotti storicamente femminili anche nella versione maschile. Un esempio è Aberlite Pro, la piastra da uomo lanciata utilizzabile sia per la barba, sia per i capelli. Concepita per chi sfoggia guance, mandibole e mento ricoperti di peli – quelli della barba crescono in media tre volte più velocemente di quanto avviene con i capelli sul capo – e va a caccia di soluzioni per alleggerire e velocizzare il triangolo lavaggio-asciugatura-acconciatura, il prodotto promette di risolvere la questione in centoventi secondi, quanto occorre per rimettere in ordine la lunga barba. Per farlo ... Leggi su wired (Di lunedì 28 settembre 2020) Negli ultimi anni c’è stata una costante crescita di uomini con la, che di riflesso stanno portando l’industria dedita alla cura del corpo a creare prodotti storicamente femminili anche nella versione maschile. Un esempio è Aberlite Pro, ladalanciata utilizzabile sia per la, sia per i capelli. Concepita per chi sfoggia guance, mandibole e mento ricoperti di peli – quelli dellacrescono in media tre volte più velocemente di quanto avviene con i capelli sul capo – e va a caccia di soluzioni per alleggerire e velocizzare il triangolo lavaggio-asciugatura-acconciatura, il prodotto promette di risolvere la questione in centoventi secondi, quanto occorre per rimettere in ordine la lunga. Per farlo ...

Con otto impostazioni di calore per personalizzare lo stile, Aberlite Pro è ideale per curare la barba e si può usare anche per modellare i capelli: costa 120 dollari

