Il gesto violento di Dayane Mello verso Franceska divide il pubblico del GF VIP 5 (VIDEO) (Di lunedì 28 settembre 2020) Franceska provoca in modo che si parli di lei in qualche modo in puntata: è questa la tesi che molti concorrenti del Grande Fratello VIP 5 sostengono. Tesi che è stata sposata anche da molti spettatori che non riescono a capacitarsi del fatto che i concorrenti in gioco caschino sempre nella rete della Pepe come è successo anche questo pomeriggio quando Dayane Mello si è resa protagonista di un gesto sicuramente da condannare. Tutto è iniziato da una discussione durante la quale Franceska sosteneva che Adua avesse toccato le sue cose nel beauty case e le chiedeva di stare attenta e di non farlo. L’attrice siciliana le aveva risposto che non era stata lei e che non si era proprio avvicinata alla sua roba. Ma Franceska ha continuato ad ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 settembre 2020)provoca in modo che si parli di lei in qualche modo in puntata: è questa la tesi che molti concorrenti del Grande Fratello VIP 5 sostengono. Tesi che è stata sposata anche da molti spettatori che non riescono a capacitarsi del fatto che i concorrenti in gioco caschino sempre nella rete della Pepe come è successo anche questo pomeriggio quandosi è resa protagonista di unsicuramente da condannare. Tutto è iniziato da una discussione durante la qualesosteneva che Adua avesse toccato le sue cose nel beauty case e le chiedeva di stare attenta e di non farlo. L’attrice siciliana le aveva risposto che non era stata lei e che non si era proprio avvicinata alla sua roba. Maha continuato ad ...

Dragon_fruit22 : @lazylavinia @trash_italiano Beh ora non esageriamo, non ci vedo nulla di violento addirittura, mica le ha messo l… - virginiasacchi : Il gesto violento di #Tina Vs #Gemma a 2 mm dal viso nn si può vedere e nn si dovrebbe vedere. Ma #sperti ride (che… - persanellaborsa : @Vesparte Non si tratta di cambiare, si tratta che è un essere umano pericoloso, perché ignorante, violento, con un… - pietroberni : @Ninavieri @DildoBaggjns Nessuno vuole tirare via l’intenzionalità del gesto, dire che un depresso sia un violento… - BroglieRebecca : RT @MinistroEconom1: C'è preoccupazione a sinistra perché oggi ai seggi è prevista una grande mobilitazione di quelli che non possono esser… -

Ultime Notizie dalla rete : gesto violento La difesa dell'assessore: «Nessun gesto violento» – Corriere di Como Corriere di Como Il gesto violento di Dayane Mello verso Franceska divide il pubblico del GF VIP 5 (VIDEO)

Tesi che è stata sposata anche da molti spettatori che non riescono a capacitarsi del fatto che i concorrenti in gioco caschino sempre nella rete della Pepe come è successo anche questo pomeriggio ...

Figlicidio di Baima Poma, se il Garante per l’infanzia si commuove per gli insulti al padre violento – La lettera

Gentile Antonio Marziale, Lei è sociologo e Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria e per questo le scrivo. Mi riferisco al post in cui si è scagliato contro chi aveva bersagliat ...

Tesi che è stata sposata anche da molti spettatori che non riescono a capacitarsi del fatto che i concorrenti in gioco caschino sempre nella rete della Pepe come è successo anche questo pomeriggio ...Gentile Antonio Marziale, Lei è sociologo e Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria e per questo le scrivo. Mi riferisco al post in cui si è scagliato contro chi aveva bersagliat ...