Il Covid non si trasmette durante l' allattamento

AGI - Il nuovo coronavirus non viene trasmesso dalla mamma positiva al neonato durante l'allattamento. Il latte materno è quindi sicuro. Lo dimostra una ricerca multicentrica tutta italiana su questo tema, coordinata dalla Città della Salute di Torino. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Frontiers in Pediatrics. Si tratta dello studio con la casistica più numerosa finora condotto in Europa e l'unico in cui la ricerca del virus nel latte è stata abbinata alla valutazione clinica dei neonati nel periodo durante l'allattamento: i risultati saranno presentati in anteprima il 2 ottobre al meeting della European Milk Bank Association. Sono stati analizzati i campioni di latte di 14 mamme positive al virus dopo il parto, controllando i loro neonati nel primo mese di ...

