Il caso dell’aumento di stipendio a Tridico | tutte le tappe | dal “decretone” sul reddito ai dubbi chiariti sulla retroattività

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 settembre 2020) L’aumento dellodi Pasqualea 150mila euro fa discutere da tre giorni. Tra chiarimenti su chi abbia deciso la cifra, polemichepresunta retroattività (smentita dall’Inps), fake news sul fatto che il raddoppio sia stato finanziato tagliando il servizio “buste arancioni” con le informazionifutura pensione, nuove richieste di dimissioni dell’economista “padre” deldi cittadinanza. Che era già finito nel mirino per il down del sito Inps nel giorno delle prime domande per i bonus 600 euro, per i ritardi nell’erogazione della cassa integrazione per Covid e per ildelle indennità per le partite Iva chieste da cinque deputati. Ecco, a partire dal marzo 2019 ,le ...