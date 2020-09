Haftar uccide il “califfo” dell’Isis in Nord Africa

(Di lunedì 28 settembre 2020) Il regista della strage dei 21 copti egiziani decapitati sulla spiaggia di Sirte, in Libia, è stato ucciso durante un’operazione antiterrorismo – non proprio da manuale – avvenuta tra il 14 e il 15 settembre a Sebha, il capoluogo del Fezzan, la regione sud-occidentale dell’ex Jamahiriya di Muammar Gheddafi. Ad eseguirla sono stati gli uomini …il “califfo” dell’Isis inInsideOver.

Roma, 24 set 17:35 - (Agenzia Nova) - E’ stato ucciso in Libia il terrorista dietro alla decapitazione di 21 copti egiziani avvenuti in Libia nel febbraio del 2015. L'autoproclamato Esercito nazionale ...«Dichiaro il mio sincero desiderio di cedere le mie responsabilità al prossimo esecutivo non più tardi della fine di ottobre». Sono arrivate nella tarda notte di mercoledì le dimissioni di Fayez al-Sa ...