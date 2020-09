GFVip, Myriam Catania: ‘Con Luca Argentero gli anni più belli della nostra vita’ (Di martedì 29 settembre 2020) È mezzanotte passata nella casa del Grande Fratello Vip e Myriam Catania nella quinta puntata viene convocata in super led da Alfonso Signorini. Per lei c’è una sorpresa, ovvero un videomessaggio del compagno e del primo figlio. Ma prima è inevitabile qualche ricordo su Luca Argentero attraverso foto di loro due insieme. GFVip, Myriam Catania: ‘Anna Tatangelo? Una napoletana poco elegante’ La storia d’amore con Luca Argentero “Abbiamo passato gli anni più belli della nostra vita” dice Myriam Catania del suo ex, Argentero, “abbiamo passato ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 29 settembre 2020) È mezzanotte passata nella casa del Grande Fratello Vip enella quinta puntata viene convocata in super led da Alfonso Signorini. Per lei c’è una sorpresa, ovvero un videomessaggio del compagno e del primo figlio. Ma prima è inevitabile qualche ricordo suattraverso foto di loro due insieme.: ‘Anna Tatangelo? Una napoletana poco elegante’ La storia d’amore con“Abbiamo passato glipiùvita” dicedel suo ex,, “abbiamo passato ...

GrandeFratello : Myriam è Courtney Love con il guardaroba di Anna tatangelo? #GFVIP - GrandeFratello : Myriam, come su un palcoscenico, eccentricamente protagonista SEMPRE. #GFVIP - GrandeFratello : L’amore di Myriam per tutti mi infastidisce. Pensa di conoscermi ma non mi conosce affatto. #GFVIP - Kate7382969307 : RT @margotsbullock: Il trash che regalerà Myriam in tugurio sarà storia della televisione PERÓ ME L'HANNO SEPERATA DA STEFANIA SE HA UN MEN… - Annamar09153796 : #GFVIP #Massimiliano nel cucurio che chiama Myriam #Adua.. VOLO ? Uscite il video please -