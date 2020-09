Focolaio di coronavirus al Genoa: 14 positivi tra calciatori e staff. A rischio l’allentamento dei protocolli sui tamponi (Di lunedì 28 settembre 2020) La grande paura che il calcio italiano aveva avuto per mesi e un po’ dimenticato negli ultimi giorni si è realizzata. C’è un Focolaio in Serie A, neanche piccolo: 14 positivi al Genoa, che domenica ha giocato (e perso 6-0) in casa del Napoli. Secondo quanto risulta a ilfattoquotidiano.it, ben 8 di questi sarebbero calciatori. Proprio dopo che la Figc del presidente Gabriele Gravina aveva chiesto e ottenuto dal governo di allentare il protocollo sui tamponi, convinto che il peggio fosse ormai alle spalle. Evidentemente si sbagliava. La notizia di una prima positività in casa rossoblù in realtà era arrivata già sabato: alla vigilia del match del San Paolo era risultato infetto il portiere Perin, tanto che la Lega Calcio aveva in tutta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) La grande paura che il calcio italiano aveva avuto per mesi e un po’ dimenticato negli ultimi giorni si è realizzata. C’è unin Serie A, neanche piccolo: 14al, che domenica ha giocato (e perso 6-0) in casa del Napoli. Secondo quanto risulta a ilfattoquotidiano.it, ben 8 di questi sarebbero. Proprio dopo che la Figc del presidente Gabriele Gravina aveva chiesto e ottenuto dal governo di allentare il protocollo sui, convinto che il peggio fosse ormai alle spalle. Evidentemente si sbagliava. La notizia di una primatà in casa rossoblù in realtà era arrivata già sabato: alla vigilia del match del San Paolo era risultato infetto il portiere Perin, tanto che la Lega Calcio aveva in tutta ...

capuanogio : Adesso la #SerieA trema: il #Genoa è diventato un focolaio di #Covid19 e per la prima volta si buca la 'bolla' del… - RaiNews : Sono almeno dieci gli studenti positivi e altri sottoposti a sorveglianza a #Bologna per un focolaio di… - Agenzia_Italia : Dieci positivi a Bologna dopo una festa Erasmus - AndreaMsg71 : RT @Zippo88lrr: #coronavirus #COVID19 Tanto per sottolineare quanto sia terribile l'attuale Covid-19, di 22 ANZIANI positivi in una RSA di… - PedrettiEnrico : RT @Zippo88lrr: #coronavirus #COVID19 Tanto per sottolineare quanto sia terribile l'attuale Covid-19, di 22 ANZIANI positivi in una RSA di… -