Feste di compleanno con le maschere dei super eroi | i consigli dei pediatri per mantenere le distanze

ROMA – "La mascherina può diventare uno strumento di gioco e di confronto tra i bambini, che si divertiranno a riconoscere l'amico travestito da super eroe, o scoprire chi si nasconde dietro la maschera da principessa". Risponde così Elena Bozzola, segretario nazionale della Società italiana di pediatria (Sip), ai genitori preoccupati che le misure di sicurezza possano compromettere la capacità di socializzare. Purtroppo "contro il Covid-19 non esiste alcuna vaccinazione- ribadisce Bozzola, in un articolo pubblicato su Repubblica Salute- ecco perché dobbiamo tornare alle regole di base di questi mesi di pandemia: dalla corretta igiene delle mani alla mascherina. Non solo a scuola, ma anche in tutte le occasioni in cui non è possibile il distanziamento sociale tra i bambini, come durante le feste di compleanno"."VACCINO CONTRO INFLUENZA AIUTERÀ DIAGNOSI"

