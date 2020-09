Evoluzioni dell’Intelligence strategica

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 28 settembre 2020) A cosa serve l’intelligence, oggi? A indirizzare correttamente la lunga catena delle interpretazioni del Decisore, in primo luogo. Poi, a fare da selettore, automatico o meno, dei fatti e delle notizie, rilevanti o meno, per chi abbia accesso al sistema di intelligence. Infine, a collegare correttamente i dati dell’intelligence con il resto delle notizie open source e delle varie percezioni su un argomento. L’intelligence non è mai unicamente una sequenza di raccolta dei dati: certo, servono, i dati, a qualificare, pensare, immaginare o rifiutare una qualsiasi operazione del Servizio, ma quello che davvero occorre non è mai il semplice dato, ma l’indicazione di come pensa nascostamente l’avversario e, quindi, cosa egli seleziona come concetto primario e, allora, più in generale, come il nemico gerarchizza ...