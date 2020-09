“È nata Luna Adele. Ora siamo in 4”. Il vip è papà per la seconda volta (Di lunedì 28 settembre 2020) Una splendida notizia per il calciatore di Serie A. Il difensore in forza all’Inter, Andrea Ranocchia, è infatti diventato papà. Ad annunciarlo sul social network Instagram è stato lo stesso atleta, postando la foto della bimba appena nata. Il giocatore ha infatti scritto online: “D’ora in poi saremo in 4! Adele Luna”. Ha infatti già un figlio di nome Lorenzo. Poi ha anche aggiunto un cuore a corredo dell’istantanea. Un momento sicuramente di pura gioia per lui, che ha avuto una soddisfazione extra-sportiva decisamente bella. Ovviamente, sono stati innumerevoli i commenti postati dai suoi seguaci del popolare social network. C’è chi ha scritto: “Tantissimi auguri”, “Tanti auguri Andrea”, “Congratulazioni”. In attesa di scendere in ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Una splendida notizia per il calciatore di Serie A. Il difensore in forza all’Inter, Andrea Ranocchia, è infatti diventato papà. Ad annunciarlo sul social network Instagram è stato lo stesso atleta, postando la foto della bimba appena. Il giocatore ha infatti scritto online: “D’ora in poi saremo in 4!”. Ha infatti già un figlio di nome Lorenzo. Poi ha anche aggiunto un cuore a corredo dell’istantanea. Un momento sicuramente di pura gioia per lui, che ha avuto una soddisfazione extra-sportiva decisamente bella. Ovviamente, sono stati innumerevoli i commenti postati dai suoi seguaci del popolare social network. C’è chi ha scritto: “Tantissimi auguri”, “Tanti auguri Andrea”, “Congratulazioni”. In attesa di scendere in ...

